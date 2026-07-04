Follow us
Amir, Mohammad
Pakistan
Malik, Shoaib
Hafeez, Mohammad
Taylor, Ross
New Zealand
Perera, Thisara
Sri Lanka
Khadka, Paras
Nepal
Mangal, Nawroz
Afghanistan
Afghan, Asghar
Udana, Isuru
Afridi, Shahid
Akhtar, Shoaib
Tanvir, Sohail
Dilshan, Tillakaratne
Fernando, Dilhara
Muralitharan, Muttiah
Tharanga, Upul
Saleh, Rajin
Bangladesh
Ghosh, Dhiman
Razzak, Abdur
Khan Niazi, Misbah-Ul-Haq
Amla, Hashim
South Africa
van Wyk, Morne
Best, Tino
Barbados
Gayle, Chris
Jamaica
Powell, Ricardo
Finch, Aaron
Australia
Jayasuriya, Sanath
Mahmood, Azhar