Asia Lions Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Asia Lions

Amir, Mohammad

Pakistan

Malik, Shoaib

Pakistan

Hafeez, Mohammad

Pakistan

Taylor, Ross

New Zealand

Perera, Thisara

Sri Lanka

Khadka, Paras

Nepal

Mangal, Nawroz

Afghanistan

Afghan, Asghar

Afghanistan

Udana, Isuru

Sri Lanka

Afridi, Shahid

Pakistan

Akhtar, Shoaib

Pakistan

Tanvir, Sohail

Pakistan

Dilshan, Tillakaratne

Sri Lanka

Fernando, Dilhara

Sri Lanka

Muralitharan, Muttiah

Sri Lanka

Tharanga, Upul

Sri Lanka

Saleh, Rajin

Bangladesh

Ghosh, Dhiman

Bangladesh

Razzak, Abdur

Bangladesh

Khan Niazi, Misbah-Ul-Haq

Pakistan

Amla, Hashim

South Africa

van Wyk, Morne

South Africa

Best, Tino

Barbados

Gayle, Chris

Jamaica

Powell, Ricardo

Jamaica

Finch, Aaron

Australia

Jayasuriya, Sanath

Sri Lanka

Mahmood, Azhar

Pakistan