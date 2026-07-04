Chandigarh Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Chandigarh

Vaidik, Parmesh

Bawa, Raj Angad

India

Vohra, Manan

India

Sharma, Sandeep

India

Ashwin, Murugan

India

Sran, Barinder

India

Singh, Jaskaran

India

Sharma, Bipul

India

Rana, Akshit

Azad, Arjun

India

Bhambri, Shivam

India

Puri, Gaurav

India

Lather, Bhagmender Balbir

Kaila, Karan

India

Sudan, Akash

India

Chaudhary, Yuvraj

India

Singh, Abhishek

India

Pannu, Arjit

India

Pannu, Arjit

India

Kashyap, Vishu

India

Singh, Mandeep Wazir

Kaushik, Ankit

India

Khan, Arslan

India

Sandhu, Jagjit Singh

India

Dhanda, Rohit

India

Sikka, Aayush

India

Sidhu, Mayank

India

Birla, Nishunk

India

Pajni, Nehal

India

Lubana, Amrit Lal Ranjit

India

Joshi, Tushar

India

Dhindsa, Chiragvir Singh

India

Saini, Abhishek

India

Sharma, Nikhil

India

Chowdhry, Hardik

India

Mahajan, Kunal

India

Bishnoi, Raman

Thakur, Nikhil

Soni, Mohit

Kanwar, Anirudh

India

Singh, Taranpreet

Kapoor, Hartejassvi

Saini, Sanyam

Singh, Harjit

Sandil, Karthik

India

Narang, Vaibhav

Kanwar, Sarul

India