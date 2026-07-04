Ireland Cricket Team Players

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Ireland

Little, Joshua

Ireland

van Woerkom, Theo

New Zealand

Dougherty, Chris

Ireland

Mulder, Jacob

Ireland

Calitz, Benjamin

Canada

O Brien, Kevin

Ireland

Moor, Peter

Zimbabwe

Stirling, Paul

Ireland

Balbirnie, Andy

Ireland

Dockrell, George

Ireland

Hume, Graham

Ireland

McBrine, Andy

Ireland

Adair, Mark

Ireland

Campher, Curtis

Ireland

Tucker, Lorcan

Ireland

Doheny, Stephen

Ireland

Tector, Harry

Ireland

Delany, Gareth

Ireland

Hand, Fionn

Ireland

White, Benjamin

Ireland

Mayes, Thomas

Ireland

Humphreys, Matthew

Ireland

McCarthy, Barry

Ireland

McCollum, James

Ireland

Commins, Murray

South Africa

Murtagh, Tim

Ireland

Young, Craig

Ireland

Kane, Tyrone

Ireland

McCarthy, Liam

Ireland

Getkate, Shane

Ireland

Wilson, Jared

Ireland

McClintock, William

Ireland

Hoey, Gavin

Ireland

Singh, Simi

Ireland

Tector, Tim

Ireland

Wilson, Reuben

Ireland

Adair, Ross

Ireland

Carmichael, Cade

South Africa

Rock, Neil

Ireland

Topping, Morgan

Ireland

Foster, Matthew

Australia

Olphert, Conor

Ireland

Frost, Mike

Ireland

Delany, David

Ireland

Egan, Jake

Ireland

Neill, Jordan

Ireland

Topping, Sam

England

Moondra, Jai

Ireland

Porterfield, William

Ireland

Wilson, Gary

Ireland

Hollard, Matt

Ireland

Neil, Jordan

Ireland