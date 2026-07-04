Follow us
Little, Joshua
Ireland
van Woerkom, Theo
New Zealand
Dougherty, Chris
Mulder, Jacob
Calitz, Benjamin
Canada
O Brien, Kevin
Moor, Peter
Zimbabwe
Stirling, Paul
Balbirnie, Andy
Dockrell, George
Hume, Graham
McBrine, Andy
Adair, Mark
Campher, Curtis
Tucker, Lorcan
Doheny, Stephen
Tector, Harry
Delany, Gareth
Hand, Fionn
White, Benjamin
Mayes, Thomas
Humphreys, Matthew
McCarthy, Barry
McCollum, James
Commins, Murray
South Africa
Murtagh, Tim
Young, Craig
Kane, Tyrone
McCarthy, Liam
Getkate, Shane
Wilson, Jared
McClintock, William
Hoey, Gavin
Singh, Simi
Tector, Tim
Wilson, Reuben
Adair, Ross
Carmichael, Cade
Rock, Neil
Topping, Morgan
Foster, Matthew
Australia
Olphert, Conor
Frost, Mike
Delany, David
Egan, Jake
Neill, Jordan
Topping, Sam
England
Moondra, Jai
Porterfield, William
Wilson, Gary
Hollard, Matt
Neil, Jordan