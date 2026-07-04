Karachi Region Blues Cricket Team Players

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Karachi Region Blues

Mohammad Umar, Khwaja

Pakistan

Hamza, Mir

Pakistan

Masood, Shan

Pakistan

Khan, Usman

Pakistan

Ahmed, Sarfraz

Pakistan

Ali, Ahsan

Pakistan

Shakil, Saud

Pakistan

Aziz, Danish

Pakistan

Ahmed, Abrar

Pakistan

Raees, Rumman

Pakistan

Zameer, Zeeshan

Pakistan

ur Rehman, Akbar

Pakistan

Mumtaz, Mehran

Pakistan

Bhatti, Kashif

Pakistan

Riaz, Wahaj

Pakistan

Baig, Saad

Pakistan

Alam, Fawad

Pakistan

Subhan, Fazal

Pakistan

Aziz, Rameez

Pakistan

Khan, Tabish

Pakistan

Ghouri, Ghazi

Pakistan

Ibrahim, Aftab

Pakistan

Yaqoob, Arif

Pakistan

Mehmood, Taha

Shahnawaz, Dahani

Pakistan

Arshad, Haroon

Pakistan

Khan, Naveed Ahmed

Pakistan

Nafay, Khawaja Muhammad

Pakistan

Khan, Jahandad

Pakistan

Shah, Imran

Pakistan

Asadullah

Pakistan

Taha, Mohammad

Pakistan

Khan, Afnan

Pakistan

Khan, Saqib

Pakistan

Sultan, Jahanzaib

Pakistan

Ali, Bahadur

Waleed Azeem, Syed

Pakistan

Fazal, Abdullah

Pakistan

Amin, Fahad

Pakistan

Munir, Huzaifa

Pakistan

Kalhoro, Mushtaq Ahmed

Tariq Khan, Mohammad

Pakistan

Khurram, Maaz

Pakistan

Khan, Arbaz

Pakistan

Khan, Aarish Ali

Pakistan

Khan, Usman

Pakistan

Ghani, Rehman

Rahim, Usman

Raza, Syed Shah

Akthar, Asad

Naqvi, Shah Raza

Akhtar, Asad