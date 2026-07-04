Lions Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Lions

Yamin, Aamer

Pakistan

Irfan Khan, Mohammad

Pakistan

Akram, Faisal

Pakistan

Shah, Khushdil

Pakistan

Yousuf, Omair

Pakistan

Afridi, Shaheen

Pakistan

Shafique, Abdullah

Pakistan

Daniyal, Ahmad

Pakistan

Jamal, Aamer

Pakistan

Nawaz, Hassan

Pakistan

Imam-ul-Haq

Pakistan

Butt, Imran

Pakistan

Nazir, Rohail

Pakistan

Shah, Hunain

Pakistan

Asghar, Mohammad

Pakistan

Yaqoob, Arif

Pakistan

Zafar, Muhammad

Pakistan

Siraj, Sharoon

Pakistan

Uddin, Siraj

Pakistan

Aziz, Shahid

Malik, Zeeshan

Pakistan

Anwar, Mohammad Awais

Ahmad, Nisar

Pakistan

Faiq, Mohammad

Pakistan

Khan, Shahab

Pakistan

Junaid, Mohammad

Pakistan

Taha, Mohammad

Pakistan

Khan, Musa

Pakistan

Basit, Mohammad

Khan, Shahzaib

Pakistan

Afridi, Afaq

Pakistan

Hussain, Waqar

Pakistan

Aziz, Shahid

Sirajuddin, .