Follow us
Yamin, Aamer
Pakistan
Irfan Khan, Mohammad
Akram, Faisal
Shah, Khushdil
Yousuf, Omair
Afridi, Shaheen
Shafique, Abdullah
Daniyal, Ahmad
Jamal, Aamer
Nawaz, Hassan
Imam-ul-Haq
Butt, Imran
Nazir, Rohail
Shah, Hunain
Asghar, Mohammad
Yaqoob, Arif
Zafar, Muhammad
Siraj, Sharoon
Uddin, Siraj
Aziz, Shahid
Malik, Zeeshan
Anwar, Mohammad Awais
Ahmad, Nisar
Faiq, Mohammad
Khan, Shahab
Junaid, Mohammad
Taha, Mohammad
Khan, Musa
Basit, Mohammad
Khan, Shahzaib
Afridi, Afaq
Hussain, Waqar
Sirajuddin, .