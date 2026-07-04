Follow us
Norris, Tara
England
Capsey, Alice
Kaur, Harmanpreet
India
Matthews, Hayley
Barbados
Wong, Issy
Wareham, Georgia
Australia
Wyatt, Danielle
Flintoff, Tess
Atapattu, Chamari
Sri Lanka
Coyte, Sarah
Lee, Lizelle
South Africa
Stalenberg, Naomi
Falconer, Ellie
Webb, Courtney
Dooley, Josie
De Broughe, Emma
Jensen, Hayley
New Zealand
Satterthwaite, Amy
Lewis, Gaby
Ireland
Dottin, Deandra
Smith, Linsey
Scrivens, Grace
Jones, Evelyn
Perrin, Davina
Faltum, Nicole
Brown, Maitlan
Neale, Courtney
Leeson, Carly
Carter, Rebecca
Bowdler, Paris
Bekker, Charis
Molineux, Sophie
Prestwidge, Georgia
Hayward, Ella
Henry, Olivia
Gardner, Poppy
Illingworth, Milly
Nevins, Jasmine
Duffin, JE
Kershaw, Erica
Kennedy, Sara
Fazackerley, Erin
Yates, Amy
Dulvin, Samara
Samuel, Zoe
Mclennan, Charli