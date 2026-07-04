Melbourne Renegades Cricket Team Players

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Melbourne Renegades

Norris, Tara

England

Capsey, Alice

England

Kaur, Harmanpreet

India

Matthews, Hayley

Barbados

Wong, Issy

England

Wareham, Georgia

Australia

Wyatt, Danielle

England

Flintoff, Tess

Australia

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Coyte, Sarah

Australia

Lee, Lizelle

South Africa

Stalenberg, Naomi

Australia

Falconer, Ellie

Webb, Courtney

Australia

Dooley, Josie

De Broughe, Emma

Australia

Jensen, Hayley

New Zealand

Satterthwaite, Amy

New Zealand

Lewis, Gaby

Ireland

Dottin, Deandra

Barbados

Smith, Linsey

England

Scrivens, Grace

England

Jones, Evelyn

England

Perrin, Davina

England

Faltum, Nicole

Australia

Brown, Maitlan

Australia

Neale, Courtney

Australia

Leeson, Carly

Australia

Carter, Rebecca

Bowdler, Paris

Australia

Bekker, Charis

Australia

Molineux, Sophie

Australia

Prestwidge, Georgia

Australia

Hayward, Ella

Australia

Henry, Olivia

Australia

Gardner, Poppy

Illingworth, Milly

Australia

Nevins, Jasmine

Australia

Duffin, JE

Australia

Kershaw, Erica

Australia

Kennedy, Sara

Australia

Fazackerley, Erin

Australia

Yates, Amy

Australia

Dulvin, Samara

Australia

Samuel, Zoe

Australia

Mclennan, Charli

Australia