Evelyn Jones

Evelyn Jones

batsman

Full name:Evelyn Jones
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Lancashire Thunder Women

Manchester Super Giants Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches43
Innings3
Overs7.0
Balls-
Maidens0
Runs46
Wickets2
Avg23
SR21
Eco6.57
BB2
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches43
Innings40
Not outs3
Runs673
Balls Faced718
Avg18.18
SR93.73
Fours79
Fifties2
Sixies7
Highest69
Hundreds0

Evelyn Jones Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Gaur, Mahika

Gaur, Mahika

Threlkeld, Eleanor

Threlkeld, Eleanor

Morris, Fi

Morris, Fi

Jones, Hannah

Jones, Hannah

du Preez, Mignon

du Preez, Mignon

Burns, Erin

Burns, Erin

Lamb, Emma

Lamb, Emma

Collins, Danielle

Collins, Danielle

Mullan, Daisy

Mullan, Daisy

Wolvaardt, Laura

Wolvaardt, Laura