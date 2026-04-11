Davina Sarah Tamanda Perrin

Davina Sarah Tamanda Perrin

all rounder

Full name:Davina Sarah Tamanda Perrin
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Sunrisers Leeds Women

Warwickshire Women

Career Averages

Bowling

LeagueT20
Matches2
Innings1
Overs4.0
Balls-
Maidens0
Runs18
Wickets0
Avg0
SR0
Eco4.5
BB0
4w0
5w0
10w0

Batting

LeagueT20
Matches2
Innings2
Not outs0
Runs20
Balls Faced15
Avg10
SR133.33
Fours2
Fifties0
Sixies1
Highest20
Hundreds0

Davina Sarah Tamanda Perrin Schedule & Results

One-Day Cup, Women

T20 Blast, Women

The Hundred, Women

Another Players

Campbell, Ami

Campbell, Ami

Armitage, Hollie

Armitage, Hollie

Russell, Liz

Russell, Liz

Wareham, Georgia

Wareham, Georgia

Rodrigues, Jemimah

Rodrigues, Jemimah

Smith, Linsey

Smith, Linsey

Cranstone, Aylish

Cranstone, Aylish

Ballinger, Grace

Ballinger, Grace

Healy, Alyssa

Healy, Alyssa

Heath, Bess

Heath, Bess