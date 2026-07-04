Namibia A Cricket Team Players

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Namibia A

Wiese, David

Namibia

Scholtz, Bernard Martinus

Namibia

Erasmus, Gerhard

Namibia

Trumpelmann, Ruben

Namibia

Ya France, Pikky

Namibia

Loftie-Eaton, Nicol

Namibia

Ngupita, Mauritius

Namibia

Fouche, Shaun

Namibia

Van Lingen, Michael

Namibia

Frylinck, Jan Nicolaas

Namibia

Lungameni, Tangeni

Namibia

Lourens, Lohandre

Namibia

Steenkamp, Louren

South Africa

Smit, JJ

Namibia

Brussell, Jack

Kruger, Malan

Namibia

Leicher, Dylan

Namibia

Blignaut, Peter-Daniel

Namibia

Cock, Divan la

Namibia

Balt, Jan

Namibia

Nuuyoma, Tangi

Baard, Stephan Julian

Namibia

Janse Van Rensburg, Gerhard Johannes Gerhard

Namibia

Klazinge, Handre

South africa

Heingo, Max

Namibia

Basson, Liam

Smith, Waldo