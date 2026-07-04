Sialkot Region Cricket Team Players

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Sialkot Region

Malik, Shoaib

Pakistan

Mir, Usama

Pakistan

Butt, Amad

Pakistan

Hasnain, Mohammad

Pakistan

Shafique, Abdullah

Pakistan

Baig, Mirza Tahir

Sohail, Haris

Pakistan

Muqeem, Sufiyan

Pakistan

Ali, Hasan

Pakistan

Khalid, Usman

Hafeez, Ahsan

Pakistan

Abbas, Mohammad

Pakistan

Agha, Salman Ali

Pakistan

Ali, Mohammad

Pakistan

Mahmood, Athar

Huraira, Mohammad

Pakistan

Mumtaz, Mehran

Pakistan

Awais, Azan

Pakistan

Arif, Mohammad Tayyab

Pakistan

Shafiq, Ali

Pakistan

Khan, Salman

Bhatti, Bilawal

Pakistan

Mehmood, Ashir

Waqar, Momin

Nazar, Hamza

Pakistan

Asif, Bilal

Pakistan

Akhtar, Shoaib

Waleed, Mohammad

Ali, Shakeeb

Moqeem, Sufyan

Pakistan

Mohammad, Ali

Pakistan

Nawaz, Hasan

Pakistan

Riaz, Mohsin

Manzoor, Afzal

Pakistan

Hassan, Ahmed

Pakistan

Raza, Ali

United arab emirates

Subhan, Abdul

Pakistan

Atif, Tayyab

Pakistan

Ali, Saeed

Khawaja, Arham

Hassan, Ahmad

Pakistan

Afzal, Ali

Pakistan

Subhan, Abdul

Pakistan