ODI Series Pakistan vs Australia
Pakistan vs Australia
ODI Series Pakistan vs Australia
PAK
202
AUS
200
Pakistan vs Australia
ODI Series Pakistan vs Australia
PAK
190
AUS
231
Pakistan vs Australia
ODI Series Pakistan vs Australia
PAK
161
AUS
157
|Full name:
|Sufyan Moqeem
|Nationality:
|Pakistan
|Batting style:
|left handed batsman
ODI Series Pakistan vs Australia
PAK
202
AUS
200
ODI Series Pakistan vs Australia
PAK
190
AUS
231
ODI Series Pakistan vs Australia
PAK
161
AUS
157
T20 Global Super League
LQA
171
PSC
155
T20 Global Super League
Grand Prairie, TX
SFU
152
PSC
147
T20 Global Super League
DES
PSC
(13 ov.) 62/3
T20 Global Super League
GAW
PSC
(11 ov.) 75/5
Caribbean Premier League
Arnos Vale Ground, Kingstown
JAM
(13 ov.) 95/3
ANT
Caribbean Premier League
Arnos Vale Ground, Kingstown
ANT
STL
Caribbean Premier League
Darren Sammy Cricket Ground, Gros Islet
STL
ANT
Caribbean Premier League
Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
ANT
SKN
Caribbean Premier League
Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
ANT
TKR
Caribbean Premier League
Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
ANT
GAW
Caribbean Premier League
Sir Vivian Richards Stadium, Antigua
ANT
BTR
Caribbean Premier League
Warner Park, Basseterre
SKN
ANT
Caribbean Premier League
Brian Lara Cricket Academy, Port of Spain
TKR
ANT
Caribbean Premier League
Providence Stadium, Providence
GAW
ANT