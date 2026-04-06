Mohammad Hasnain

Mohammad Hasnain

bowler

Full name:Mohammad Hasnain
Nationality:Pakistan
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm fast

Teams

2026 Teams

Islamabad United

Kandy Royals

Multan Sultans

Sydney Thunder

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches92772699
Innings926132698
Overs77.1101.0175.0212.2364.1
Balls-----
Maidens5031123
Runs49785359011253101
Wickets12251243118
Avg41.4134.1249.1626.1626.27
SR38.5824.2487.529.6218.51
Eco6.448.443.375.298.51
BB53364
4w00002
5w10020
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches92772699
Innings51181136
Not outs3100424
Runs4724168982
Balls Faced28265567107
Avg23.524212.716.83
SR167.8592.329.09132.8376.63
Fours822128
Fifties00000
Sixies11043
Highest28852822
Hundreds00000

Mohammad Hasnain Schedule & Results

Pakistan Super League

T20 Lanka Premier League

Mohammad Hasnain News

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If you want to be the first to know everything about Mohammad Hasnain, you can find out all the latest news about him: how his past cricket matches ended, what's in store for him in the future and what tournaments he plans to participate in.

LPL 2024 | Samarawickrama’s heroics in vain as Kamindu-Shanaka partnership crushes Colombo Strikers

LPL 2024 | Samarawickrama’s heroics in vain as Kamindu-Shanaka partnership crushes Colombo Strikers

Kandy Falcons beat Colombo Strikers by two wickets in the Eliminator game.The Strikers' top and middle order faltered with the bat but Sadeera Samarawickrama’s 62 off 45 helped them cruise to 159/8 in 20 overs whereas a 62-run stand between Dasun Shanaka and Kamindu Mendis sealed the deal for Kandy.

Mohammad Hasnain09:11 PM, 19 February, 2024

PSL 2024 | Twitter reacts to bewildered Hasnain dropping a sitter against Lahore Qalandars

Mohammad Hasnain08:13 PM, 22 August, 2022

Asia Cup 2022 | Losing Shaheen Afridi is a big setback, remarks Saqlain Mushtaq

Mohammad Hasnain03:32 PM, 22 August, 2022

Asia Cup 2022 | Mohammed Hasnain replaces Shaheen Afridi in Pakistan’s squad

Mohammad Hasnain01:06 PM, 16 August, 2022

Marcus Stoinis got away with something others might not, proclaims furious Salman Butt

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