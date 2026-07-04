Sikkim Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Sikkim

Singh, Gurinder

India

Bist, Robin

India

Singh, Anureet

India

Singh, Yashpal

India

Lamichaney, Nilesh

India

Thapa, Asish

India

Lepcha, Lee Yong

India

Tamang, Plazor

India

More, Ronit

India

Kranthi Kumar

India

Sangma, Chengkam

India

Rawat, Pankaj Kumar Chandra

Bind, Jyoti

India

Singh, Sumit

India

Malik, Ankur Sohanveer

India

Prasad, Shankar

Sharma, Jeetendra Bhagirath

Saptulla, Md

India

Chettri, Sabin

India

Praad, Sankar

India

Rai, Kinara

Karki, Kishan

India

Sherpa, Galpo

Chaudhary, Ishwar

India

Kumar, C Kranthi

India

Prasad, Saurav KR

Kaushal, Karna Veer

India

Sharma, Anwesh Karan

Tamang, Rahul

India

Palawat, Parth

India

Lal Luitel, Bhim

India

Karna Chettri, Arun

India

Prasad, Saurav Kumar

India

Ansari, Alauddin Suleman

India

Talim, Md

India

Prasad, Bijay Biharilall

Satwik, K Sai

Rajera, Amit

India

Limboo, Robin Mankumar

India

Selwakumar Abishek Kumar

Bhutia, Amar Iqbal

Prasad, Siddharth

Sood, Varun

India