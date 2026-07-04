Singapore Cricket Team Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Singapore

Chaudhry, Aryaveer

Singapore

Santhanam, Jeevan

Singapore

Bhargava, Adwitya

Singapore

Modi, Aaryan

Singapore

Srikanth, Sidhanth

Singapore

Thiyanesh, Venkatesan

Singapore

Somani, Pratham

Singapore

Bhatia, Mahiyu

Singapore

Param, Prasheen

Singapore

Dutta, Aritra

Singapore

Rangarajan, Rohan

Singapore

Dixit, Avi

Singapore

Singh, Manpreet

Singapore

Baskaran, Vinoth

Singapore

Chandramohan, Surendan

Singapore

Bhadelia, Abdul Rahman

Kaul, Amartya

Sri Lanka

Puri, Akshay Roopak

Singapore

Ramesh, Kalimuthu

Singapore

Mehta, Vinit Chittesh

Singapore

Omaidurai, Thilipan

Singapore

Paraam, Anish

Singapore

Gaznavi, Rezza

Singapore

Suryawanshi, Chetan

Singapore

Param, Navin

Singapore

Mutreja, Arjun

Singapore

Krishna, Anantha

Singapore

Gopianth Achar, Aahan

Singapore

Sunil, Aryaman

Singapore

Prakash, Janka

Singapore

Desai, Aman

Singapore

Sawney, Ishaan

Singapore

Sharma, Raoul

Singapore

Menon, Aaryan Russell

Singapore

Bharadwaj, Harsha

Singapore

Prakash, Janak

Singapore

Simpson, Will

Singapore

Seshadri, Rahul

Singapore

Swaney, Ishaan

Singapore

Naik, Riaan

Singapore

Krishnan, Pranav Sudarshan Rajesh

Singapore

Pattnaik, Shreyan

Gulecha, Suryansh

Singapore

Kukreja, Hari

Singapore

Singh, Siddhant

Singapore