Trinbago Knight Riders Cricket Team Players

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Trinbago Knight Riders

Lanning, Meg

Australia

Jonassen, Jess

Australia

Pandey, Shikha

India

Rodrigues, Jemimah

India

van Niekerk, Dane

South Africa

Luus, Sune

South Africa

Lee, Lizelle

South Africa

Jensen, Hayley

New Zealand

Connell, Shamilia Shontell

Barbados

du Preez, Mignon

South Africa

Kodali, Geetika

USA

Dottin, Deandra

Barbados

Kelly, Marie

England

Madavi, Harshitha

Sri Lanka

Prendergast, Orla

Ireland

Noel, Carena

Crafton, Nerissa

James, Zaida

Saint Lucia

Gajnabi, Shabika

Guyana

Giselle Laureel Kirby, Lee-Ann

India

Cooper, Britney

Trinidad and Tobago

Mohammed, Anisa

Trinidad and Tobago

O'Neil, Selene

Soogrim, Steffie

Sawh, Shunelle

Trinidad and Tobago

Ramnath, Samara

Trinidad and Tobago

Knight, Kycia

Barbados

Knight, Kyshona

Barbados

Elliott, Keila

Barbados

Claxton, Jahzara

Saint Kitts and Nevis

Nation, Chedean

Jamaica

Williams, Rashada Shieka

Jamaica

Jonas, Fran

New Zealand

Isaac, Caneisha

Hector, Shawnisha

Bryce, Abigail

Jamaica

Dangore, Salonee

India