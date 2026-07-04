ODI Series Bangladesh vs Sri Lanka, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

ODI Series Bangladesh vs Sri Lanka, Women

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Moni, Ritu

Bangladesh

Hoque, Fargana

Bangladesh

Akhter Supta, Sharmin

Bangladesh

Sultana, Shamima

Bangladesh

Khatun, Fahima

Bangladesh

Akter, Nahida

Bangladesh

Sultana Joty, Nigar

Bangladesh

Mostari, Sobhana

Bangladesh

Maghla, Shanjida Akther

Bangladesh

Akter, Marufa

Bangladesh

Akter, Shorna

Bangladesh

Perera, Hasini

Sri Lanka

Ranaweera, Inoka

Sri Lanka

de Silva, Nilakshi

Sri Lanka

Madavi, Harshitha

Sri Lanka

Kumari, Sugandika

Sri Lanka

Karunaratne, Hansima

Sri Lanka

Dilhari, Kavisha

Sri Lanka

Dulani, Imesha

Sri Lanka

Kavindi, Kawya

Sri Lanka

Nuthyangana, Kaushani

Sri Lanka

Trisha, Fariha Islam

Bangladesh

Khan, Rabeya

Bangladesh

Khatun, Sultana

Bangladesh

Vihanga, Dewmi

Sri lanka

Ferdous, Juairiya

Bangladesh

Vimukthi, Chethana

Sri lanka

Madara, Malki

Badalge, Piumi

Sri lanka

Nimasha Madushani

Sultana, Sharmin

Bangladesh