ODI Series West Indies vs Australia, Women Cricket Tournament Players

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ODI Series West Indies vs Australia, Women

Perry, Ellyse

Australia

Schutt, Megan

Australia

McGrath, Tahlia

Australia

Matthews, Hayley

Barbados

Mooney, Beth

Australia

Garth, Kim

Australia

Gardner, Ashleigh

Australia

Wareham, Georgia

Australia

King, Alana

Australia

Darice Brown

Australia

Carey, Nicola

Australia

Taylor, Stafanie

Jamaica

Litchfield, Phoebe

Australia

Dottin, Deandra

Barbados

Campbelle, Shemaine Altia

Guyana

Fletcher, Afy

Grenada

Joseph, Qiana

Saint Lucia

Glasgow, Jannillea

Saint Vincent and the Grenadines

James, Zaida

Saint Lucia

Mangru, Mandy

Guyana

Grimmond, Realeanna

Guyana

Munisar, Ashmini

Guyana

Ramharack, Karishma

Trinidad and Tobago

Sawh, Shunelle

Trinidad and Tobago

Alleyne, Aaliyah

Barbados

Claxton, Jahzara

Saint Kitts and Nevis

Henry, Chinelle

Jamaica

Wilson, Tahlia

Australia

Voll, Georgia

Australia

Hamilton, Lucy

Australia

Molineux, Sophie

Australia

Hector, Shawnisha

Brathwaite, Eboni