Lucy Kay Hamilton

Lucy Kay Hamilton

bowler

Full name:Lucy Kay Hamilton
Nationality:Australia
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:left arm fast

Teams

2026 Teams

Australia Women

Birmingham Phoenix Women

Delhi Capitals Women

Queensland Fire Women

Lucy Kay Hamilton Schedule & Results

ICC T20 World Cup, Women

ResultAustralia vs South Africa

Australia vs South Africa

ICC T20 World Cup, Women

Old Trafford Cricket Ground, Manchester

AUS

AUS

172

RSA

RSA

107

ResultAustralia vs Bangladesh

Australia vs Bangladesh

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

AUS

AUS

78

BAN

BAN

77

ResultAustralia vs Netherlands

Australia vs Netherlands

ICC T20 World Cup, Women

Rose Bowl, Hampshire

AUS

AUS

219

NED

NED

121

ResultAustralia vs Pakistan

Australia vs Pakistan

ICC T20 World Cup, Women

Headingley Stadium, Leeds

AUS

AUS

199

PAK

PAK

86

ResultAustralia vs India

Australia vs India

ICC T20 World Cup, Women

Lord's, St John's Wood

AUS

AUS

172

IND

IND

170

ResultAustralia vs West Indies

Australia vs West Indies

ICC T20 World Cup, Women

Kennington Oval, London

AUS

AUS

127

WIN

WIN

125

ResultEngland vs Australia

England vs Australia

ICC T20 World Cup, Women

Lord's, St John's Wood

ENG

ENG

150

AUS

AUS

153

The Hundred, Women

Another Players

Verma, Shefali

Verma, Shefali

Berry, Bonnie

Berry, Bonnie

Mack, Katie

Mack, Katie

Fackrell, Ria

Fackrell, Ria

Yadav, Poonam

Yadav, Poonam

King, Alana

King, Alana

Capsey, Alice

Capsey, Alice

Jones, Amy

Jones, Amy

Gardner, Ashleigh

Gardner, Ashleigh

Pavely, Charis

Pavely, Charis