T20 Series Australia vs West Indies, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Series Australia vs West Indies, Women

Jonassen, Jess

Australia

Perry, Ellyse

Australia

Schutt, Megan

Australia

Healy, Alyssa

Australia

Harris, Grace

Australia

McGrath, Tahlia

Australia

Matthews, Hayley

Barbados

Mooney, Beth

Australia

Garth, Kim

Australia

Gardner, Ashleigh

Australia

Wareham, Georgia

Australia

Sutherland, Annabel

Australia

Darice Brown

Australia

Taylor, Stafanie

Jamaica

Connell, Shamilia Shontell

Barbados

Litchfield, Phoebe

Australia

Campbelle, Shemaine Altia

Guyana

Fletcher, Afy

Grenada

Glasgow, Jannillea

Saint Vincent and the Grenadines

James, Zaida

Saint Lucia

Gajnabi, Shabika

Guyana

Fraser, Cherry Ann

Guyana

Munisar, Ashmini

Guyana

Ramharack, Karishma

Trinidad and Tobago

Joseph, Djenaba

Trinidad and Tobago

Alleyne, Aaliyah

Barbados

Williams, Rashada Shieka

Jamaica

Henry, Chinelle

Jamaica