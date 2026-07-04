T20 Series Bangladesh vs Sri Lanka, Women Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

T20 Series Bangladesh vs Sri Lanka, Women

Atapattu, Chamari

Sri Lanka

Moni, Ritu

Bangladesh

Hoque, Fargana

Bangladesh

Akhter Supta, Sharmin

Bangladesh

Khatun, Fahima

Bangladesh

Akter, Nahida

Bangladesh

Sultana Joty, Nigar

Bangladesh

Mostari, Sobhana

Bangladesh

Maghla, Shanjida Akther

Bangladesh

Akter, Marufa

Bangladesh

Dola, Dilara Akter

Bangladesh

Akter, Shorna

Bangladesh

Perera, Hasini

Sri Lanka

Ranaweera, Inoka

Sri Lanka

de Silva, Nilakshi

Sri Lanka

Madavi, Harshitha

Sri Lanka

Kumari, Sugandika

Sri Lanka

Karunaratne, Hansima

Sri Lanka

Dilhari, Kavisha

Sri Lanka

Dulani, Imesha

Sri Lanka

Nuthyangana, Kaushani

Sri Lanka

Trisha, Fariha Islam

Bangladesh

Khan, Rabeya

Bangladesh

Khatun, Sultana

Bangladesh

Khatun, Shorifa

Bangladesh

Sewwandi, Rashmika

Sri lanka

Nehar, Taj

Bangladesh

Vihanga, Dewmi

Sri lanka

Ferdous, Juairiya

Bangladesh

Easmin, Farjana

Bangladesh

Madara, Malki

Nimasha Madushani

Sultana, Sharmin

Bangladesh

Bandara, Mithali

Ayodhya, Mithali

Sri lanka

Islam, Sanjida

Bangladesh