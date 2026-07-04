Follow us
Jamieson, Kyle
New Zealand
Williamson, Kane
Clarke, Kristian
Foxcroft, Dean
South Africa
Phillips, Glenn
Rae, Michael
Mitchell, Daryl
Latham, Tom
Henry, Matt
Nicholls, Henry
O'Rourke, William
Foulkes, Zak
Young, Will
Tickner, Blair
Balbirnie, Andy
Ireland
McBrine, Andy
Adair, Mark
Campher, Curtis
Tucker, Lorcan
Doheny, Stephen
Tector, Harry
Mayes, Thomas
Humphreys, Matthew
Conway, Devon
Blundell, Tom
Smith, Nathan
Ravindra, Rachin
Sears, Ben
McCarthy, Barry
Young, Craig
McCarthy, Liam
Wilson, Reuben
Carmichael, Cade
Egan, Jake