Test Series Ireland vs New Zealand Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Test Series Ireland vs New Zealand

Jamieson, Kyle

New Zealand

Williamson, Kane

New Zealand

Clarke, Kristian

New Zealand

Foxcroft, Dean

South Africa

Phillips, Glenn

New Zealand

Rae, Michael

New Zealand

Mitchell, Daryl

New Zealand

Latham, Tom

New Zealand

Henry, Matt

New Zealand

Nicholls, Henry

New Zealand

O'Rourke, William

New Zealand

Foulkes, Zak

New Zealand

Young, Will

New Zealand

Tickner, Blair

New Zealand

Balbirnie, Andy

Ireland

McBrine, Andy

Ireland

Adair, Mark

Ireland

Campher, Curtis

Ireland

Tucker, Lorcan

Ireland

Doheny, Stephen

Ireland

Tector, Harry

Ireland

Mayes, Thomas

Ireland

Humphreys, Matthew

Ireland

Conway, Devon

New Zealand

Blundell, Tom

New Zealand

Smith, Nathan

New Zealand

Ravindra, Rachin

New Zealand

Sears, Ben

New Zealand

McCarthy, Barry

Ireland

Young, Craig

Ireland

McCarthy, Liam

Ireland

Wilson, Reuben

Ireland

Carmichael, Cade

South Africa

Egan, Jake

Ireland