Michael David Rae

Michael David Rae

bowler

Full name:Michael David Rae
Nationality:New Zealand

Teams

2026 Teams

Canterbury Kings

New Zealand

Otago Volts

Warwickshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches482931
Innings782830
Overs1207.2221.494.4
Balls---
Maidens211150
Runs45931301844
Wickets1314638
Avg35.0628.2822.21
SR55.2928.9114.94
Eco3.85.868.91
BB873
4w620
5w220
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches482931
Innings631812
Not outs1889
Runs42012354
Balls Faced87311037
Avg9.3312.318
SR48.11111.81145.94
Fours491210
Fifties000
Sixies860
Highest363316
Hundreds000

Michael David Rae Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Another Players

Bacon, Matthew Boyce

Bacon, Matthew Boyce

Francis Johnson, Vaughn

Francis Johnson, Vaughn

Cox, Ben

Cox, Ben

Blundell, Tom

Blundell, Tom

Nicholls, Henry

Nicholls, Henry

Parkes, Thorn Kiwa

Parkes, Thorn Kiwa

McClenaghan, Mitchell

McClenaghan, Mitchell

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Bruce, Tom

Bruce, Tom

Rutherford, Hamish

Rutherford, Hamish