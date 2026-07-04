Test Series New Zealand vs Sri Lanka Cricket Tournament Players

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Test Series New Zealand vs Sri Lanka

Southee, Tim

New Zealand

Wagner, Neil

New Zealand

Williamson, Kane

New Zealand

Kuggeleijn, Scott

New Zealand

Karunaratne, Dimuth

Sri Lanka

Jayasuriya, Prabath

Sri Lanka

Rajitha, Kasun

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Mitchell, Daryl

New Zealand

Latham, Tom

New Zealand

Henry, Matt

New Zealand

Nicholls, Henry

New Zealand

Bracewell, Doug

New Zealand

Young, Will

New Zealand

Tickner, Blair

New Zealand

de Silva, Dhananjaya

Sri Lanka

Bracewell, Michael

New Zealand

Conway, Devon

New Zealand

Blundell, Tom

New Zealand

Madushka, Nishan

Sri Lanka

Fernando, Vishwa

Sri Lanka

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Chandimal, Dinesh

Sri Lanka

Mathews, Angelo

Sri Lanka

Mendis, Ramesh

Sri Lanka

Rathnayake, Milan

Sri Lanka

Fernando, Oshada

Sri Lanka

Dickwella, Niroshan

Sri Lanka

Karunaratne, Chamika

Sri Lanka

Kumara, Lahiru

Sri Lanka