Test Series Sri Lanka vs Ireland Cricket Tournament Players

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Test Series Sri Lanka vs Ireland

Karunaratne, Dimuth

Sri Lanka

Jayasuriya, Prabath

Sri Lanka

Mendis, Kusal

Sri Lanka

Embuldeniya, Lasith

Sri Lanka

Arachchige Dushan Ishara, Munasinghe

Sri Lanka

Moor, Peter

Zimbabwe

Balbirnie, Andy

Ireland

Dockrell, George

Ireland

Hume, Graham

Ireland

McBrine, Andy

Ireland

Adair, Mark

Ireland

Campher, Curtis

Ireland

Tucker, Lorcan

Ireland

Tector, Harry

Ireland

Hand, Fionn

Ireland

White, Benjamin

Ireland

Mayes, Thomas

Ireland

Humphreys, Matthew

Ireland

de Silva, Dhananjaya

Sri Lanka

Samarawickreme, Sadheera

Sri Lanka

Madushka, Nishan

Sri Lanka

Fernando, Vishwa

Sri Lanka

Fernando, Asitha

Sri Lanka

Mendis, Kamindu

Sri Lanka

Chandimal, Dinesh

Sri Lanka

Mathews, Angelo

Sri Lanka

Mendis, Ramesh

Sri Lanka

Rathnayake, Milan

Sri Lanka

McCollum, James

Ireland

Commins, Murray

South Africa