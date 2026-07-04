Test Series Zimbabwe vs Ireland Cricket Tournament Players

AllCountriesTournamentsTeamsMenWomen

Test Series Zimbabwe vs Ireland

Gwandu, Trevor

Zimbabwe

Curran, Ben

England

Williams, Sean

Zimbabwe

Mayavo, Nyasha

Zimbabwe

Campbell, Johnathan

Zimbabwe

Kaitano, Takudzwanashe

Zimbabwe

Ervine, Craig

Zimbabwe

Welch, Nick

Zimbabwe

Ngarava, Richard

Zimbabwe

Madhevere, Wesley

Zimbabwe

Moor, Peter

Zimbabwe

Nyauchi, Victor

Zimbabwe

Masekesa, Vincent

Zimbabwe

Bennet, Brian

Zimbabwe

Stirling, Paul

Ireland

Balbirnie, Andy

Ireland

Hume, Graham

Ireland

McBrine, Andy

Ireland

Adair, Mark

Ireland

Campher, Curtis

Ireland

Tucker, Lorcan

Ireland

Tector, Harry

Ireland

Humphreys, Matthew

Ireland

Muzarabani, Blessing

Zimbabwe

Gumbie, Joylord

Zimbabwe

McCarthy, Barry

Ireland

Young, Craig

Ireland

Hoey, Gavin

Ireland

Topping, Morgan

Ireland

Nyamhuri, Newman Takudzwa

Zimbabwe

Wilson, Gary

Ireland