Benjamin Jack Curran

Benjamin Jack Curran

batsman

Full name:Benjamin Jack Curran
Nationality:England

Teams

2026 Teams

Mid West Rhinos

Southern Rocks

Zimbabwe

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches352526
Innings310
Overs13.01.00
Balls---
Maidens100
Runs6160
Wickets100
Avg6100
SR7800
Eco4.6960
BB100
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches352526
Innings572424
Not outs420
Runs1570605486
Balls Faced3126735379
Avg29.6227.520.25
SR50.2282.31128.23
Fours2086268
Fifties855
Sixies113
Highest1349471
Hundreds100

Benjamin Jack Curran Schedule & Results

Another Players

Musakanda, Tarisai

Musakanda, Tarisai

Carlson, Kiran

Carlson, Kiran

Mutumbami, Richmond

Mutumbami, Richmond

Frost, Alistair

Frost, Alistair

Chataira, Takudzwa Zivanai

Chataira, Takudzwa Zivanai

Mudzinganyama, Brian

Mudzinganyama, Brian

Hondo, Dylan

Hondo, Dylan

Sauramba, Kudzai

Sauramba, Kudzai

Musoko, Cuthbert

Musoko, Cuthbert

Mubaiwa, Wallace

Mubaiwa, Wallace