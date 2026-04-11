Pro50 Championship
Southern Rocks vs Mountaineers
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230
batsman
|Full name:
|Benjamin Jack Curran
|Nationality:
|England
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|35
|25
|26
|Innings
|3
|1
|0
|Overs
|13.0
|1.0
|0
|Balls
|-
|-
|-
|Maidens
|1
|0
|0
|Runs
|61
|6
|0
|Wickets
|1
|0
|0
|Avg
|61
|0
|0
|SR
|78
|0
|0
|Eco
|4.69
|6
|0
|BB
|1
|0
|0
|4w
|0
|0
|0
|5w
|0
|0
|0
|10w
|0
|0
|0
|League
|First class
|List a
|T20
|Matches
|35
|25
|26
|Innings
|57
|24
|24
|Not outs
|4
|2
|0
|Runs
|1570
|605
|486
|Balls Faced
|3126
|735
|379
|Avg
|29.62
|27.5
|20.25
|SR
|50.22
|82.31
|128.23
|Fours
|208
|62
|68
|Fifties
|8
|5
|5
|Sixies
|1
|1
|3
|Highest
|134
|94
|71
|Hundreds
|1
|0
|0
Pro50 Championship
SOU
231
MOU
230