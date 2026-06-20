Vidyadhar Somashekhar Patil

Vidyadhar Somashekhar Patil

bowler

Full name:Vidyadhar Somashekhar Patil
Nationality:India

Teams

2026 Teams

Bengaluru Blasters

Karnataka

Mysore Warriors

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches336
Innings636
Overs60.018.022.0
Balls---
Maidens1510
Runs189101175
Wickets725
Avg2750.535
SR51.425426.4
Eco3.155.617.95
BB311
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches336
Innings411
Not outs001
Runs4011
Balls Faced88121
Avg1010
SR45.458.33100
Fours200
Fifties000
Sixies300
Highest2511
Hundreds000

Vidyadhar Somashekhar Patil Schedule & Results

T20 Maharaja Trophy

Another Players

Reddy, Monish Mallikarjuna

Reddy, Monish Mallikarjuna

Sankaran, Smaran Ravichandran

Sankaran, Smaran Ravichandran

Mahesh, Aashish

Mahesh, Aashish

Shettennavar, Sankalp

Shettennavar, Sankalp

Koushik, V

Koushik, V

Shivaraj, S

Shivaraj, S

Mahesh, Tanish

Mahesh, Tanish

Sisodia, Luvnith

Sisodia, Luvnith

Joshi, Aniruddha

Joshi, Aniruddha

Ahuja, Suraj

Ahuja, Suraj