Squads India vs Pakistan T20i T20 Asia Cup, Women 05.09.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Asha Sobhana
all rounder
Ali Siddiqi Muneeba
wicket keeper
Chetry Uma
wicket keeper
Alvi Najiha
wicket keeper
Ghosh Richa
wicket keeper
Ameen Sidra
batsman
Hemalatha Dayalan
all rounder
Aroob Shah Syeda
all rounder
Kaur Harmanpreet
all rounder
Baig Diana
bowler
Mandhana Smriti
batsman
Dar Nida
all rounder
Patil Shreyanka Rajesh
all rounder
Feroza Gull
wicket keeper
Reddy Arundhati
all rounder
Hassan Tuba
bowler
Rodrigues Jemimah
batsman
Iqbal Sadia
bowler
Sajana Sajeevan
all rounder
Javed Iram
batsman
Sharma Deepti
all rounder
Riaz Aliya
all rounder
Singh Renuka
bowler
Rubab Tasmia
no information yet
Vastrakar Pooja
all rounder
Sana Fatima
all rounder
Verma Shefali
batsman
Sandhu Nashra
bowler
Yadav Radha
all rounder
Sohail Umaima
all rounder
Match has not started yet