Squads India vs Pakistan T20i T20 Asia Cup, Women 05.09.2026

T20i

IND
IND
PAK
PAK

Playing

IND
IND
PAK
PAK
First TeamSecond Team
Asha Sobhana

all rounder

Ali Siddiqi Muneeba

wicket keeper

Chetry Uma

wicket keeper

Alvi Najiha

wicket keeper

Ghosh Richa

wicket keeper

Aroob Shah Syeda

all rounder

Kaur Harmanpreet

all rounder

Dar Nida

all rounder

Feroza Gull

wicket keeper

Reddy Arundhati

all rounder

Sajana Sajeevan

all rounder

Javed Iram

batsman

Sharma Deepti

all rounder

Riaz Aliya

all rounder

Rubab Tasmia

no information yet

Vastrakar Pooja

all rounder

Sana Fatima

all rounder

Yadav Radha

all rounder

Sohail Umaima

all rounder

Bench

IND
IND
PAK
PAK

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet