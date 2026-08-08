Match details India vs Pakistan T20i T20 Asia Cup, Women 05.09.2026

T20i

IND
IND
PAK
PAK

Match Info

Match:T20 Asia Cup, Women 2026
Date:Friday, August 28, 2026 - Sunday, September 13, 2026
Toss:no information yet
Time:Saturday, September 05, 2026 02:30 PM (GMT+0)
Venue:no information yet
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

India Squad

PlayersAsha Sobhana, Chetry Uma, Ghosh Richa, Hemalatha Dayalan, Kaur Harmanpreet, Mandhana Smriti, Patil Shreyanka Rajesh, Reddy Arundhati, Rodrigues Jemimah, Sajana Sajeevan, Sharma Deepti, Singh Renuka, Vastrakar Pooja, Verma Shefali, Yadav Radha
Benchno information yet

Pakistan Squad

PlayersAli Siddiqi Muneeba, Alvi Najiha, Ameen Sidra, Aroob Shah Syeda, Baig Diana, Dar Nida, Feroza Gull, Hassan Tuba, Iqbal Sadia, Javed Iram, Riaz Aliya, Rubab Tasmia, Sana Fatima, Sandhu Nashra, Sohail Umaima
Benchno information yet

Venue Guide

Stadiumno information yet
Cityno information yet
Capacityno information yet
Endsno information yet
Hosts tono information yet

Match has not started yet