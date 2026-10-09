Squads Central Stags vs Wellington Firebirds First class Plunket Shield 18.11.2026
First class
Napier
Playing
|First Team
|Second Team
Abbas Muhammad
all rounder
Bracewell Doug
all rounder
Blundell Tom
wicket keeper
Bruce Tom
batsman
Bracewell Michael
all rounder
Clarkson Josh
all rounder
Conway Devon
wicket keeper
Cleaver Dane
wicket keeper
Greenwood Nick
batsman
Field Joey
all rounder
Hartshorn James William
batsman
Hay Gregory Robert
batsman
Johnson Troy Manning
batsman
Heaphy Curtis
wicket keeper
Kelly Nicholas Frederick
batsman
Lennox Jayden
bowler
McLachlan Callum
wicket keeper
Patel Ajaz
bowler
McPeake Iain Geoffrey
bowler
Randell Brett
bowler
Milne Adam
bowler
Schmulian Bradley
all rounder
Ravindra Rachin
all rounder
Tickner Blair
bowler
Robinson Tim
batsman
Toole Raymond
bowler
Sears Ben
bowler
Wiggins Bayley
wicket keeper
Severin Gareth
wicket keeper
Young Will
batsman
Smith Nathan
bowler
Match has not started yet