Squads Central Stags vs Wellington Firebirds First class Plunket Shield 18.11.2026

First class

Napier

CST
CST
WFI
WFI

Playing

CST
CST
WFI
WFI
First TeamSecond Team
Abbas Muhammad

all rounder

Bracewell Doug

all rounder

Blundell Tom

wicket keeper

Bruce Tom

batsman

Clarkson Josh

all rounder

Conway Devon

wicket keeper

Cleaver Dane

wicket keeper

Field Joey

all rounder

Heaphy Curtis

wicket keeper

McLachlan Callum

wicket keeper

Ravindra Rachin

all rounder

Sears Ben

bowler

Wiggins Bayley

wicket keeper

Severin Gareth

wicket keeper

Young Will

batsman

Bench

CST
CST
WFI
WFI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet