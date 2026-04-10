James William Hartshorn

James William Hartshorn

batsman

Full name:James William Hartshorn
Nationality:New Zealand
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium

Teams

2026 Teams

Wellington Firebirds

Worcestershire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches64
Innings124
Overs132.426.0
Balls--
Maidens270
Runs442164
Wickets122
Avg36.8382
SR66.3378
Eco3.336.3
BB41
4w00
5w00
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches64
Innings112
Not outs70
Runs495
Balls Faced16112
Avg12.252.5
SR30.4341.66
Fours60
Fifties00
Sixies00
Highest175
Hundreds00

James William Hartshorn Schedule & Results

County Championship

Another Players

D Oliveira, Brett

D Oliveira, Brett

Hancock, David

Hancock, David

Blundell, Tom

Blundell, Tom

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael

Woakes, Chris

Woakes, Chris

Jones, Cameron William

Jones, Cameron William

Gibbon, Ben

Gibbon, Ben

Vishvaka, Devan

Vishvaka, Devan

McPeake, Iain Geoffrey

McPeake, Iain Geoffrey

Bhula, Jakob

Bhula, Jakob