Squads Baroda vs Jammu And Kashmir First class Ranji Trophy 26.10.2026

First class

BAR
BAR
JAK
JAK

Playing

BAR
BAR
JAK
JAK
First TeamSecond Team
Limbani Raj

no information yet

Hassan Yawer

no information yet

More Akshay

wicket keeper

Pandya Nitya

no information yet

Patel Mitesh

wicket keeper

Rathva Ninad

all rounder

Sheth Atit

all rounder

Sharma Vanshaj

no information yet

Bench

BAR
BAR
JAK
JAK

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet