Squads Baroda vs Jammu And Kashmir First class Ranji Trophy 26.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhatt Bhargav
bowler
Aijaz Musaif
batsman
Limbani Raj
no information yet
Dogra Paras
batsman
Meriwala Lukman
bowler
Hassan Yawer
no information yet
More Akshay
wicket keeper
Iqbal Qamran
batsman
Pandey Sukirt
batsman
Khajuria Shubham
batsman
Pandya Nitya
no information yet
Kumar Sunil Ram
bowler
Patel Mitesh
wicket keeper
Lotra Sahil
bowler
Pithiya Mahesh
batsman
Malik Umran
bowler
Rathva Ninad
all rounder
Mushtaq Abid
bowler
Rawat Shashwat
batsman
Muzaffar Nasir Lone
all rounder
Salam Rasikh
bowler
Nabi Aquib
bowler
Sharma Shivalik
batsman
Nazir Mir Umar
bowler
Sheth Atit
all rounder
Samad Abdul
batsman
Singh Jyotsnil
batsman
Sharma Rohit
bowler
Solanki Vishnu
batsman
Sharma Vanshaj
no information yet
Match has not started yet