Squads Goa vs Puducherry First class Ranji Trophy 17.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Alemao Felix Bernado
bowler
Bhat Mohammad Tahir
bowler
Bhujbal Shivendra
no information yet
Gangta Nikhil
batsman
Gaonkar Deepraj Devdas
all rounder
Gudge Ritesh
no information yet
Harikant Rajashekhar Surendra
wicket keeper
Kale Mohit
batsman
Kasvankar Yash
no information yet
Kangayan Neyan Shyam
batsman
Kauthankar Snehal Suhas
batsman
Kannan Karan
bowler
Khutkar Manthan
bowler
Khan Aman Hakim
bowler
Koushik V
bowler
M Sivamurugan
batsman
Naik Ruthvik
bowler
Pawar Prasad
wicket keeper
Pandrekar Amulaya Govind
bowler
Prabagaran Logesh
no information yet
Prabhudessai Suyash
batsman
Raja Vijai
bowler
Redkar Mohit Sandeep
all rounder
Sharma Ankit
bowler
Tari Shubham
no information yet
Thamaraikannan Parandaman
batsman
Tejrana Abhinav
no information yet
Trivedi Sagar
all rounder
Wagha Misal Darshan
all rounder
Udeshi Sagar
bowler
Yadav Lalit
all rounder
Yadav Gaurav
bowler
Match has not started yet