Squads Goa vs Puducherry First class Ranji Trophy 17.01.2027

First class

GOA
GOA
PUD
PUD

Playing

GOA
GOA
PUD
PUD
First TeamSecond Team
Bhujbal Shivendra

no information yet

Gudge Ritesh

no information yet

Kale Mohit

batsman

Kasvankar Yash

no information yet

Koushik V

bowler

Pawar Prasad

wicket keeper

Prabagaran Logesh

no information yet

Tari Shubham

no information yet

Tejrana Abhinav

no information yet

Trivedi Sagar

all rounder

Yadav Lalit

all rounder

Bench

GOA
GOA
PUD
PUD

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet