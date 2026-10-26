Squads Himachal Pradesh vs Uttarakhand First class Ranji Trophy 24.01.2027

First class

HIM
HIM
UTT
UTT

Playing

HIM
HIM
UTT
UTT
First TeamSecond Team
Arora Shubham

wicket keeper

Avikash

no information yet

Bhupendra Jaiswal Tejasvi

no information yet

Bains Ankush

wicket keeper

Kalia Hritik

no information yet

Kalta Vaibhav

no information yet

Negi Mukul

batsman

Rana Jitender

no information yet

Mahajan Aarav

no information yet

Sandal Harshit

no information yet

Mishra Mayank

all rounder

Sharma Divesh

all rounder

Sharma Vipin

no information yet

Patwal Harsh Dhirendar

no information yet

Singh Amanpreet

no information yet

Raichandani Lakshya

no information yet

Rawat Aditya

no information yet

Vasisht Akash

all rounder

Rawat Sanskar

no information yet

Wadhera Nehal

all rounder

Rawat Saurabh

wicket keeper

Bench

HIM
HIM
UTT
UTT

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet