Squads Himachal Pradesh vs Uttarakhand First class Ranji Trophy 24.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Arora Shubham
wicket keeper
Ayachi Agnivesh
bowler
Avikash
no information yet
Bhupendra Jaiswal Tejasvi
no information yet
Bains Ankush
wicket keeper
Bora Devendra
bowler
Guleria Arpit
bowler
Chandela Kunal
batsman
Kalia Hritik
no information yet
Chaudhary Yuvraj
bowler
Kalta Vaibhav
no information yet
Dangwal Shashwat Keshav
batsman
Mahajan Innesh
batsman
Dhapola Deepak
bowler
Mann Pukhraj
batsman
Joshi Janmejay
bowler
Negi Mukul
batsman
Kandpal Vaibhav
batsman
Rana Jitender
no information yet
Mahajan Aarav
no information yet
Sandal Harshit
no information yet
Mishra Mayank
all rounder
Sharma Divesh
all rounder
Nagarkoti Jagmohan
all rounder
Sharma Nitin
batsman
Nischal Dega
batsman
Sharma Vipin
no information yet
Patwal Harsh Dhirendar
no information yet
Singh Amanpreet
no information yet
Raichandani Lakshya
no information yet
Singh Aryaman
bowler
Rawat Aditya
no information yet
Vasisht Akash
all rounder
Rawat Sanskar
no information yet
Wadhera Nehal
all rounder
Rawat Saurabh
wicket keeper
Match has not started yet