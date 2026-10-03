Squads Kerala vs Odisha First class Ranji Trophy 18.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Akarsh Archana Krishnamurthy
no information yet
Biswal Badal
bowler
Aparajith Baba
all rounder
Das Tapas
bowler
Azharuddeen Mohammed
wicket keeper
Dhupar Rajesh Rajeev
wicket keeper
Baby Sachin
batsman
Gouda Sourav
no information yet
Basil Nedumankuzhy
bowler
Mohanty Rajesh
bowler
Chandran Akshay
all rounder
Mohapatra Jamala
bowler
Govind Vathsal
batsman
Paharia Sawan
wicket keeper
Imran Ahammed Suharaji
no information yet
Parida Anil
batsman
Kunnummal Rohan
batsman
Pattnaik Sandeep Pradeep
batsman
MU Harikrishnan
all rounder
Poddar Govinda
all rounder
Nair Abhishek Pratap
no information yet
Nayanar Varun
wicket keeper
Samal Swastik
batsman
Nidheesh MD
bowler
Sanatana Rana Prasanta
no information yet
Nizar Salman
batsman
Senapati Subhranshu Pradeep
batsman
Roger Shoun
batsman
Sharma Sumit
all rounder
S Nair Sreehari
no information yet
Sourav Baral Sambit Kumar
no information yet
Samson Sanju
wicket keeper
Swain Aasirwad
wicket keeper
Sharma Ankit
bowler
Tarini Sa
batsman
Tom Eden Apple
bowler
Match has not started yet