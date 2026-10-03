Squads Kerala vs Odisha First class Ranji Trophy 18.10.2026

First class

KER
KER
ODI
ODI

Playing

KER
KER
ODI
ODI
First TeamSecond Team
Aparajith Baba

all rounder

Das Tapas

bowler

Gouda Sourav

no information yet

Chandran Akshay

all rounder

Paharia Sawan

wicket keeper

Imran Ahammed Suharaji

no information yet

MU Harikrishnan

all rounder

Poddar Govinda

all rounder

Nair Abhishek Pratap

no information yet

Nayanar Varun

wicket keeper

Sanatana Rana Prasanta

no information yet

Sharma Sumit

all rounder

S Nair Sreehari

no information yet

Sourav Baral Sambit Kumar

no information yet

Samson Sanju

wicket keeper

Swain Aasirwad

wicket keeper

Tarini Sa

batsman

Bench

KER
KER
ODI
ODI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet