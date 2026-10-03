Squads Vidarbha vs Puducherry First class Ranji Trophy 11.10.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhosle Ganesh Bhagat
bowler
Adhantrao Siddhant Mangesh
wicket keeper
Bhoyar Satyam
batsman
Aravinddaraj A
bowler
Bhute Nachiket
all rounder
Bais Anand
batsman
Dubey Harsh Surendra
all rounder
Bhardwaj Vedant
no information yet
Farde Gaurav Narendra
no information yet
Datey Puneet
bowler
Hinge Praful
bowler
Kale Mohit
batsman
Kadam Yash
batsman
Kannan Karan
bowler
Karnewar Akshay
bowler
M Sivamurugan
batsman
Malewar Danish
batsman
Marimuthu Vikneshwaran
batsman
Mokhade Aman Ravindra
all rounder
Mathew Abin
bowler
Nalkande Darshan
bowler
Pandey Krishna
batsman
Rathod Yash Vijay
batsman
Ratnaparkhe Paras Santosh
all rounder
Rekhade Parth
bowler
Rohera Ajay
wicket keeper
Samarth Ravikumar
batsman
Sridhar Raju Ganga
batsman
Shorey Dhruv
batsman
Thamaraikannan Parandaman
batsman
Taide Atharwa
batsman
Udeshi Sagar
bowler
Thakare Aditya
bowler
Yadav Gaurav
bowler
Thakur Yash
bowler
Yadav Jayant
bowler
Wadkar Akshay
wicket keeper
Match has not started yet