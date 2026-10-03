Squads Vidarbha vs Puducherry First class Ranji Trophy 11.10.2026

First class

VID
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PUD
PUD

Playing

VID
VID
PUD
PUD
First TeamSecond Team
Bhute Nachiket

all rounder

Bais Anand

batsman

Bhardwaj Vedant

no information yet

Farde Gaurav Narendra

no information yet

Kale Mohit

batsman

Kadam Yash

batsman

Rohera Ajay

wicket keeper

Wadkar Akshay

wicket keeper

Bench

VID
VID
PUD
PUD

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet