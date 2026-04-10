Sam McFarlan Whiteman

Sam McFarlan Whiteman

wicket keeper

Full name:Sam McFarlan Whiteman
Nationality:Australia
Batting style:left handed batsman

Teams

2026 Teams

Northamptonshire

Perth Scorchers

Western Australia

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches965848
Innings100
Overs1.000
Balls---
Maidens000
Runs300
Wickets000
Avg000
SR000
Eco300
BB000
4w000
5w000
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches965848
Innings1635443
Not outs1183
Runs55551215702
Balls Faced116731487585
Avg36.5426.4117.55
SR47.5881.7120
Fours72312067
Fifties28103
Sixies182018
Highest1938968
Hundreds1200

Sam McFarlan Whiteman Schedule & Results

County Championship

T20 Blast

ResultHampshire vs Yorkshire

Hampshire vs Yorkshire

T20 Blast

The Rose Bowl

HAM

HAM

155

YOR

YOR

150

ResultDerbyshire vs Yorkshire

Derbyshire vs Yorkshire

T20 Blast

Queen's Park

DER

DER

215

YOR

YOR

215

ResultYorkshire vs Durham

Yorkshire vs Durham

T20 Blast

Headingley

YOR

YOR

208

DUR

DUR

205

One-Day Cup

Another Players

Vagadia, Yash

Vagadia, Yash

Shaw, Prithvi

Shaw, Prithvi

Greer, Samuel

Greer, Samuel

McKenzie, Hamish

McKenzie, Hamish

Critchel, Keaton

Critchel, Keaton

Jackson, Bryce

Jackson, Bryce

Moriarty, Daniel

Moriarty, Daniel

Edwards, Mickey

Edwards, Mickey

Goodwin, Jayden

Goodwin, Jayden

Crawley, Zak

Crawley, Zak