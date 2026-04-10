Jordan Buckingham

Jordan Buckingham

bowler

Full name:Jordan Buckingham
Nationality:Australia
Batting style:left handed batsman
Bowling Style:right arm fast medium

Teams

2026 Teams

Adelaide Strikers

Northamptonshire

South Australia Redbacks

Yorkshire

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList a
Matches111
Innings180
Overs335.20
Balls--
Maidens670
Runs10660
Wickets330
Avg32.30
SR60.960
Eco3.170
BB70
4w20
5w10
10w00

Batting

LeagueFirst classList a
Matches111
Innings180
Not outs70
Runs610
Balls Faced2200
Avg5.540
SR27.720
Fours70
Fifties00
Sixies00
Highest170
Hundreds00

Jordan Buckingham Schedule & Results

County Championship

One-Day Cup

Jordan Buckingham News

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