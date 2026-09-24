Match details Victoria vs South Australian Scorpions List a National Cricket League, Women 29.09.2026
Match Info
|Match:
|National Cricket League, Women 26/27
|Date:
|Tuesday, September 29, 2026 - Saturday, March 20, 2027
|Toss:
|no information yet
|Time:
|Tuesday, September 29, 2026 04:00 AM (GMT+0)
|Venue:
|Junction Oval, Melbourne, Australia
|Umpires:
|no information yet
|Third Umpire:
|no information yet
|Match Referee:
|no information yet
Victoria Squad
|Players
|Aery Ira, Day Sophie, Dulvin Samara, Faltum Nicole, Flintoff Tess, Garth Kim, Gill Hasrat, Hayward Ella, Henry Olivia, Illingworth Milly, Lanning Meg, McKenna Rhys, Molineux Sophie, Moloney Sasha, Noble Indigo, Perrin Mia, Prestwidge Georgia, Reid Sophie, Samuel Zoe, Strano Molly, Sutherland Annabel, Vlaeminck Tayla, Wareham Georgia
|Bench
|no information yet
South Australian Scorpions Squad
Venue Guide
|Stadium
|Junction Oval
|City
|Melbourne
|Capacity
|10000
|Ends
|City End
|Hosts to
|St. Kilda End
Match has not started yet