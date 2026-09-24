Match details Victoria vs South Australian Scorpions List a National Cricket League, Women 01.10.2026

List a

Melbourne

VIC
VIC
SOU
SOU

Match Info

Match:National Cricket League, Women 26/27
Date:Tuesday, September 29, 2026 - Saturday, March 20, 2027
Toss:no information yet
Time:Thursday, October 01, 2026 04:00 AM (GMT+0)
Venue:Junction Oval, Melbourne, Australia
Umpires:no information yet
Third Umpire:no information yet
Match Referee:no information yet

Victoria Squad

PlayersAery Ira, Day Sophie, Dulvin Samara, Faltum Nicole, Flintoff Tess, Garth Kim, Gill Hasrat, Hayward Ella, Henry Olivia, Illingworth Milly, Lanning Meg, McKenna Rhys, Molineux Sophie, Moloney Sasha, Noble Indigo, Perrin Mia, Prestwidge Georgia, Reid Sophie, Samuel Zoe, Strano Molly, Sutherland Annabel, Vlaeminck Tayla, Wareham Georgia
Benchno information yet

South Australian Scorpions Squad

PlayersArmitage Hollie, Barsby Jemma, Brown Darcie, Clark Maggie, De Broughe Emma, Filsell Emmerson, Johnston Ellie, Larosa Eleanor, Malgioglio Isabella, McGrath Tahlia, Neale Courtney, Patterson Bridget, Penna Madeline, Peterson Kate, Schutt Megan, Webb Courtney, Wellington Amanda, Wilson Ella, Worthley Elizabeth
Benchno information yet

Venue Guide

StadiumJunction Oval
CityMelbourne
Capacity10000
EndsCity End
Hosts toSt. Kilda End

Match has not started yet