Squads Andhra vs Bihar List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bharat Srikar
wicket keeper
Kanaujia Badal Manoj
no information yet
Bhui Ricky
batsman
Kashyap Suraj Kumar
bowler
Dhanush Marathala
no information yet
Khan Hashim Shabir
no information yet
Hebbar Ashwin
batsman
Khan Shabbir Bashir
bowler
Kumar Bodhala Vinay
no information yet
Kumar Singh Honey Hansnath
no information yet
Kumar Saurabh
all rounder
Loharuka Ayush
no information yet
Prasad SDNV
no information yet
Mahrour Mangal
batsman
Raj Akash Bibhuti
batsman
Raju Satyanarayana
bowler
Raj Prithvi
no information yet
Ram Jagarlapudi Saketh
bowler
Rajnish Kumar
batsman
Rasheed Shaik
batsman
Saurabh Bipin
wicket keeper
Reddy Maramreddy Hemanth
bowler
Singh Himanshu
bowler
Reddy Nithish
batsman
Singh Piyush
bowler
Suryavanshi Vaibhav
no information yet
Sandeep Y
batsman
Tiwari Himanshu
no information yet
Stephen Cheepurapalli
bowler
Sudharsian Kodavandla
all rounder
Varma Bhupathiraju Munish
no information yet
Vijay Tripurana
bowler
Match has not started yet