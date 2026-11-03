Squads Andhra vs Bihar List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026

List a

AND
AND
BIH
BIH

Playing

AND
AND
BIH
BIH
First TeamSecond Team
Bharat Srikar

wicket keeper

Kanaujia Badal Manoj

no information yet

Bhui Ricky

batsman

Dhanush Marathala

no information yet

Khan Hashim Shabir

no information yet

Kumar Bodhala Vinay

no information yet

Kumar Singh Honey Hansnath

no information yet

Kumar Saurabh

all rounder

Loharuka Ayush

no information yet

Prasad SDNV

no information yet

Raj Prithvi

no information yet

Saurabh Bipin

wicket keeper

Suryavanshi Vaibhav

no information yet

Sandeep Y

batsman

Tiwari Himanshu

no information yet

Varma Bhupathiraju Munish

no information yet

Bench

AND
AND
BIH
BIH

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet