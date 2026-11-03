Squads Assam vs Odisha List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Choudhury Avinav
bowler
Biswal Badal
bowler
Das Denish Paramananda
batsman
Majhi Dinesh
batsman
Deka Nihar
batsman
Mishra Shantanu
batsman
Dihingia Saurav
no information yet
Mohanty Rajesh
bowler
Ghadigaonkar Sumit
wicket keeper
Munde Om T
no information yet
Hussain Mukhtar
bowler
Parida Anil
batsman
Kuraishi Abdul Ajij
no information yet
Pattnaik Sandeep Pradeep
batsman
Lahakar Bhargab Pratim
bowler
Poddar Govinda
all rounder
Malakar Ayushman
all rounder
Pradhan Debabrata Babrubahan
all rounder
Pegu Ruhinandan
wicket keeper
Ranjan Lenka Sowmya
no information yet
Purkayastha Swarupam
all rounder
Samal Swastik
batsman
Roy Sibsankar
all rounder
Samantray Biplab Bipin
all rounder
Saikia Pradyuman
batsman
Sengupta Akash
all rounder
Singh Prayash Kumar
bowler
Singh Rahul
bowler
Sourav Baral Sambit Kumar
no information yet
Match has not started yet