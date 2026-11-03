Squads Assam vs Odisha List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026

List a

ASM
ASM
ODI
ODI

Playing

ASM
ASM
ODI
ODI
First TeamSecond Team
Deka Nihar

batsman

Dihingia Saurav

no information yet

Ghadigaonkar Sumit

wicket keeper

Munde Om T

no information yet

Kuraishi Abdul Ajij

no information yet

Poddar Govinda

all rounder

Malakar Ayushman

all rounder

Pegu Ruhinandan

wicket keeper

Ranjan Lenka Sowmya

no information yet

Roy Sibsankar

all rounder

Sengupta Akash

all rounder

Sourav Baral Sambit Kumar

no information yet

Bench

ASM
ASM
ODI
ODI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet