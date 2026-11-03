Squads Bengal vs Odisha List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Ahmed Shahbaz
all rounder
Biswal Badal
bowler
Bhati Vishal
no information yet
Majhi Dinesh
batsman
Deep Akash
bowler
Mishra Shantanu
batsman
Easwaran Abhimanyu
batsman
Mohanty Rajesh
bowler
Gani Aamir
all rounder
Munde Om T
no information yet
Gharami Sudip Kumar
batsman
Parida Anil
batsman
Ghosh Sayan
bowler
Pattnaik Sandeep Pradeep
batsman
Gupta Sumanta Anil
all rounder
Poddar Govinda
all rounder
Kumar Mukesh
bowler
Pradhan Debabrata Babrubahan
all rounder
Kumar Ravi
bowler
Ranjan Lenka Sowmya
no information yet
Lal Karan
all rounder
Samal Swastik
batsman
Majumdar Anustup
all rounder
Samantray Biplab Bipin
all rounder
Mishra Ankit
all rounder
Nag Sumit
bowler
Singh Prayash Kumar
bowler
Shami Mohammed
bowler
Sourav Baral Sambit Kumar
no information yet
Match has not started yet