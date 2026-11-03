Squads Bengal vs Odisha List a Vijay Hazare Trophy 19.12.2026

List a

BEN
BEN
ODI
ODI

Playing

BEN
BEN
ODI
ODI
First TeamSecond Team
Ahmed Shahbaz

all rounder

Bhati Vishal

no information yet

Gani Aamir

all rounder

Munde Om T

no information yet

Poddar Govinda

all rounder

Ranjan Lenka Sowmya

no information yet

Lal Karan

all rounder

Majumdar Anustup

all rounder

Mishra Ankit

all rounder

Nag Sumit

bowler

Sourav Baral Sambit Kumar

no information yet

Bench

BEN
BEN
ODI
ODI

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet