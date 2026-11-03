Squads Chandigarh vs Delhi List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026

List a

CHA
CHA
DEL
DEL

Playing

CHA
CHA
DEL
DEL
First TeamSecond Team
Azad Arjun

batsman

Birla Nishunk

no information yet

Chowdhry Hardik

no information yet

Dahiya Tejasvi

no information yet

Dhull Yash

batsman

Doseja Ayush

no information yet

Kashyap Vishu

all rounder

Pant Rishabh

wicket keeper

Rana Arpit Ramesh

no information yet

Singh Harjit

no information yet

Rana Rohan

all rounder

Thakur Nikhil

all rounder

Rawat Anuj

wicket keeper

Bench

CHA
CHA
DEL
DEL

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet