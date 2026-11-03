Squads Chandigarh vs Delhi List a Vijay Hazare Trophy 21.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Azad Arjun
batsman
Arya Priyansh
batsman
Birla Nishunk
no information yet
Badoni Ayush
batsman
Chowdhry Hardik
no information yet
Dahiya Tejasvi
no information yet
Dhanda Rohit
bowler
Dhull Yash
batsman
Joshi Tushar
batsman
Doseja Ayush
no information yet
Kapoor Hartejassvi
bowler
Kandpal Vaibhav
batsman
Kashyap Vishu
all rounder
Kohli Virat
batsman
Kaushik Ankit
batsman
Mehra Divij
bowler
Khan Arslan
batsman
Pant Rishabh
wicket keeper
Saini Sanyam
batsman
Rana Arpit Ramesh
no information yet
Sandhu Jagjit Singh
batsman
Rana Harshit
bowler
Sharma Sandeep
bowler
Rana Nitish
batsman
Singh Harjit
no information yet
Rana Rohan
all rounder
Singh Taranpreet
bowler
Ranjan Sarthak
batsman
Thakur Nikhil
all rounder
Rawat Anuj
wicket keeper
Vohra Manan
batsman
Saini Navdeep
bowler
Match has not started yet