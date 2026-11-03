Squads Gujarat vs Saurashtra List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Bhatt Japagnya
no information yet
Ahir Ruchit
batsman
Bishnoi Ravi
bowler
Bhut Parth
all rounder
Chauhan Saurav Dilipsingh
batsman
Chudasama Yuvraj
bowler
Desai Aarya
batsman
Desai Harvik
wicket keeper
Desai Abhishek
no information yet
Dodiya Yurajsinh
bowler
Desai Amit
no information yet
Fuletra Krains
no information yet
Desai Siddharth
all rounder
Gajjar Sammar
bowler
Gaja Chintan
bowler
Gohel Tarang H
wicket keeper
Jaiswal Vishal
batsman
Gohil Jay
batsman
Nagwaswalla Arzan
bowler
Jackson Sheldon
wicket keeper
Patel Harshal
bowler
Jadeja Aditya
no information yet
Patel Hemang
bowler
Jadeja Vishvaraj
batsman
Patel Jaymeet
no information yet
Jani Chirag
all rounder
Patel Kshitij
batsman
Kanbi Hiten
bowler
Patel Urvil
wicket keeper
Karamta Devang D
bowler
Poddar Ahaan Anuj
batsman
Karia Pranav
bowler
Match has not started yet