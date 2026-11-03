Squads Gujarat vs Saurashtra List a Vijay Hazare Trophy 16.12.2026

List a

GUJ
GUJ
SAU
SAU

Playing

GUJ
GUJ
SAU
SAU
First TeamSecond Team
Bhatt Japagnya

no information yet

Bhut Parth

all rounder

Desai Harvik

wicket keeper

Desai Abhishek

no information yet

Desai Amit

no information yet

Fuletra Krains

no information yet

Desai Siddharth

all rounder

Gohel Tarang H

wicket keeper

Gohil Jay

batsman

Jackson Sheldon

wicket keeper

Jadeja Aditya

no information yet

Patel Jaymeet

no information yet

Jani Chirag

all rounder

Patel Urvil

wicket keeper

Bench

GUJ
GUJ
SAU
SAU

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet