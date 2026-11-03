Squads Himachal Pradesh vs Rajasthan List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026
Playing
|First Team
|Second Team
Arora Vaibhav
bowler
Bhambhu Danish
bowler
Bains Ankush
wicket keeper
Choudhary Aniket
bowler
Dagar Mayank
all rounder
Choudhary M
wicket keeper
Jamwal Ayush
bowler
Chouhan Ram Mohan
no information yet
Kalsi Ankit
batsman
Godara Sumit
batsman
Kumar Abhishek
all rounder
Joshi Samarpit
wicket keeper
Kumar Amit
batsman
Lamba Karan
all rounder
Kumar Rohit
no information yet
Lomror Mahipal
all rounder
Mahajan Innesh
batsman
Rathore Aditya
no information yet
Mann Pukhraj
batsman
Singh Ajayraj Praduman
all rounder
Negi Mukul
batsman
Singh Akash Maharaj
no information yet
Pal Kushal
no information yet
Singh Manender
wicket keeper
Sen Ekant
batsman
Suthar Manav
bowler
Sharma Nitin
batsman
Sharma Vipin
no information yet
Singh Amanpreet
no information yet
Singh Aryaman
bowler
Surroch Mridul
no information yet
Vasisht Akash
all rounder
Match has not started yet