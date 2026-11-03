Squads Himachal Pradesh vs Rajasthan List a Vijay Hazare Trophy 24.12.2026

List a

HIM
HIM
RAJ
RAJ

Playing

HIM
HIM
RAJ
RAJ
First TeamSecond Team
Bains Ankush

wicket keeper

Dagar Mayank

all rounder

Choudhary M

wicket keeper

Chouhan Ram Mohan

no information yet

Kumar Abhishek

all rounder

Joshi Samarpit

wicket keeper

Kumar Amit

batsman

Lamba Karan

all rounder

Kumar Rohit

no information yet

Lomror Mahipal

all rounder

Rathore Aditya

no information yet

Negi Mukul

batsman

Singh Akash Maharaj

no information yet

Pal Kushal

no information yet

Singh Manender

wicket keeper

Sen Ekant

batsman

Sharma Vipin

no information yet

Singh Amanpreet

no information yet

Surroch Mridul

no information yet

Vasisht Akash

all rounder

Bench

HIM
HIM
RAJ
RAJ

no information yet

First TeamSecond Team

Match has not started yet