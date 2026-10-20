Squads New Zealand vs Sri Lanka Odi ODI Series New Zealand vs Sri Lanka 18.01.2027
Playing
|First Team
|Second Team
Bracewell Michael
all rounder
Asalanka Charith
batsman
Chapman Mark
batsman
Fernando Asitha
bowler
Duffy Jacob
bowler
Fernando Avishka
batsman
Hay Mitchell James
batsman
Fernando Nuwanidu
batsman
Henry Matt
bowler
Hasaranga Wanindu
all rounder
Latham Tom
wicket keeper
Kumara Lahiru
bowler
Mitchell Daryl
all rounder
Liyanage Janith
batsman
O'Rourke William
bowler
Madushka Nishan
wicket keeper
Phillips Glenn
all rounder
Malinga Eshan
bowler
Ravindra Rachin
all rounder
Mendis Kamindu
all rounder
Santner Mitchell
all rounder
Mendis Kusal
wicket keeper
Smith Nathan
bowler
Nissanka Pathum
batsman
Young Will
batsman
Shiraz Mohamed
bowler
Match has not started yet