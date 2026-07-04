Muthuthanthirige Nuwanidu Keshawa Fernando

Muthuthanthirige Nuwanidu Keshawa Fernando

batsman

Full name:Muthuthanthirige Nuwanidu Keshawa Fernando
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:off break right arm

Teams

2026 Teams

Dambulla Sixers

Career Averages

Bowling

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches4373242
Innings12562
Overs2.0120.010.03.0
Balls----
Maidens0800
Runs223905916
Wickets0310
Avg0130590
SR0240600
Eco113.255.95.33
BB0210
4w0000
5w0000
10w0000

Batting

LeagueOdiFirst classList aT20
Matches4373242
Innings4563040
Not outs0106
Runs752044899921
Balls Faced10534381093751
Avg18.7537.1629.9627.08
SR71.4259.4582.25122.63
Fours102457966
Fifties1765
Sixies0251636
Highest50157112126
Hundreds0721

Muthuthanthirige Nuwanidu Keshawa Fernando Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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