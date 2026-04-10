Jacob Andrew Duffy

Jacob Andrew Duffy

bowler

Full name:Jacob Andrew Duffy
Nationality:New Zealand
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

New Zealand

Otago Volts

Royal Challengers Bengaluru

Sunrisers Leeds

Worcestershire

Career Averages

Bowling

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches3109278101
Innings3101567697
Overs26.430.02802.2626.0333.0
Balls-----
Maidens10653332
Runs204223881034652912
Wickets710262138102
Avg29.1422.333.6225.128.54
SR22.851864.1727.2119.58
Eco7.657.433.145.538.74
BB34965
4w01942
5w001152
10w00000

Batting

LeagueOdiT20iFirst classList aT20
Matches3109278101
Innings121264441
Not outs01361722
Runs091237304165
Balls Faced282464347122
Avg0913.7411.258.68
SR0112.550.287.6135.24
Fours011693011
Fifties00200
Sixies001578
Highest06713918
Hundreds00000

Jacob Andrew Duffy Schedule & Results

County Championship

Indian Premier League

ResultRajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Rajasthan Royals vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Barsapara Cricket Stadium, Jaipur

RR

RR

202

RCB

RCB

201

ResultMumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

Mumbai Indians vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Wankhede Stadium, Mumbai

MI

MI

222

RCB

RCB

240

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants

Royal Challengers Bengaluru vs Lucknow Super Giants

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

149

LSG

LSG

146

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Royal Challengers Bengaluru vs Delhi Capitals

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

175

DC

DC

179

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium, Bangalore

RCB

RCB

206

GT

GT

205

ResultDelhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru

Delhi Capitals vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Arun Jaitley Stadium, Delhi

DC

DC

75

RCB

RCB

77

ResultGujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru

Gujarat Titans vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Narendra Modi Stadium, Ahmedabad

GT

GT

158

RCB

RCB

155

ResultLucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru

Lucknow Super Giants vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Ekana Cricket Stadium, Lucknow

LSG

LSG

209

RCB

RCB

203

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

Royal Challengers Bengaluru vs Mumbai Indians

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

167

MI

MI

166

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Royal Challengers Bengaluru vs Kolkata Knight Riders

Indian Premier League

Shaheed Veer Narayan Singh International Stadium, Bangalore

RCB

RCB

194

KKR

KKR

192

ResultPunjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru

Punjab Kings vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

HPCA Stadium, Mohali

PBKS

PBKS

199

RCB

RCB

222

ResultSunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Sunrisers Hyderabad vs Royal Challengers Bengaluru

Indian Premier League

Rajiv Gandhi International Stadium, Hyderabad

SRH

SRH

255

RCB

RCB

200

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

HPCA Stadium, Bangalore

RCB

RCB

254

GT

GT

162

ResultRoyal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Royal Challengers Bengaluru vs Gujarat Titans

Indian Premier League

M.Chinnaswamy Stadium

RCB

RCB

161

GT

GT

155

T20 Blast

ResultLeicestershire vs Worcestershire

Leicestershire vs Worcestershire

T20 Blast

Grace Road

LEI

LEI

170

WOR

WOR

188

ResultWorcestershire vs Northamptonshire

Worcestershire vs Northamptonshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

91

NOR

NOR

191

ResultWorcestershire vs Warwickshire

Worcestershire vs Warwickshire

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

WAR

WAR

141

ResultWorcestershire vs Glamorgan

Worcestershire vs Glamorgan

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

168

GLA

GLA

141

ResultGloucestershire vs Worcestershire

Gloucestershire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

GLO

GLO

148

WOR

WOR

145

ResultNorthamptonshire vs Worcestershire

Northamptonshire vs Worcestershire

T20 Blast

County Ground

NOR

NOR

162

WOR

WOR

154

ResultWarwickshire vs Worcestershire

Warwickshire vs Worcestershire

T20 Blast

Edgbaston

WAR

WAR

224

WOR

WOR

165

ResultWorcestershire vs Somerset

Worcestershire vs Somerset

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

180

SOM

SOM

144

ResultWorcestershire vs Kent

Worcestershire vs Kent

T20 Blast

County Ground

WOR

WOR

142

KEN

KEN

59

UpcomingGlamorgan vs Worcestershire

Glamorgan vs Worcestershire

T20 Blast

Sophia Gardens

GLA

GLA

WOR

WOR

The Hundred

One-Day Cup

Jacob Duffy News

View all

Up-to-date news about Jacob Duffy cricketer is collected here, including details about the relationship between the players in the team, past results and predictions of how the upcoming cricket matches will go.

NZ tour of India | Twitter in splits as Santner and Conway funnily check Abhishek’s bat after six-hitting spree

NZ tour of India | Twitter in splits as Santner and Conway funnily check Abhishek’s bat after six-hitting spree

Abhishek Sharma yet again sizzled with five sixes and seven fours during an unbeaten 20-ball 68 against New Zealand in the third T20I. The Indian opener, was surrounded by Mitchell Santner and Devon Conway after the game, to inspect his bat in a hilarious incident with Jacob Duffy also joining in.

Jacob Duffy09:59 PM, 25 January, 2026

NZ tour of India | Twitter in shock as Suryakumar sends crowd into dizzy with unbelievable hit

Jacob Duffy11:06 PM, 21 January, 2026

New Zealand tour of India | Twitter in awe as India start T20 leg with comprehensive win

Jacob Duffy06:35 PM, 22 December, 2025

RCB Strikes Gold as Auction Pick Delivers Unreal Performances

Jacob Duffy01:02 PM, 22 December, 2025

West Indies tour of New Zealand | Twitter impressed as New Zealand seal Test series with dominant win

Another Players

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Zadran, Mujeeb Ur Rahman

Bacon, Matthew Boyce

Bacon, Matthew Boyce

Francis Johnson, Vaughn

Francis Johnson, Vaughn

D Oliveira, Brett

D Oliveira, Brett

Cox, Ben

Cox, Ben

Blundell, Tom

Blundell, Tom

Nicholls, Henry

Nicholls, Henry

Parkes, Thorn Kiwa

Parkes, Thorn Kiwa

McClenaghan, Mitchell

McClenaghan, Mitchell

Bracewell, Michael

Bracewell, Michael