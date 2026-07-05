Athupullegedera Mohamed Shiraz Sahahab

Athupullegedera Mohamed Shiraz Sahahab

bowler

Full name:Athupullegedera Mohamed Shiraz Sahahab
Nationality:Sri Lanka
Batting style:right handed batsman
Bowling Style:right arm medium fast

Teams

2026 Teams

Galle Gallants

Career Averages

Bowling

LeagueFirst classList aT20
Matches392718
Innings622717
Overs846.1181.351.0
Balls---
Maidens129120
Runs3200795370
Wickets964717
Avg33.3316.9121.76
SR52.8823.1718
Eco3.784.387.25
BB753
4w500
5w620
10w000

Batting

LeagueFirst classList aT20
Matches392718
Innings46186
Not outs18113
Runs3065734
Balls Faced87312130
Avg10.928.1411.33
SR35.0547.1113.33
Fours3152
Fifties100
Sixies500
Highest651610
Hundreds000

Athupullegedera Mohamed Shiraz Sahahab Schedule & Results

T20 Lanka Premier League

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